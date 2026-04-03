Новости

Новости

03 апреля, 09:38

Общество

Спецпрограмму к Пасхе подготовили в Едином центре поддержки участников СВО

Фото: пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

В столице в преддверии Пасхи организовали серию мероприятий для участников спецоперации и членов их семей. С 6 по 11 апреля в Едином центре поддержки пройдут мастер-классы, которые помогут создать праздничное настроение и позволят провести время с близкими, передает портал мэра и правительства Москвы.

Директор Единого центра поддержки участников СВО и членов их семей Дария Старовойтова отметила, что подготовка к Пасхе – одна из самых светлых традиций, объединяющая семьи из года в год. В мероприятиях центра примут участие не только женщины и дети, но и сами бойцы. Гости смогут поделиться семейными рецептами и историями, связанными с праздником. Такие встречи, по мнению Старовойтовой, создают атмосферу единства и взаимной поддержки, напоминая о важности заботы и внимания друг к другу.

В первые дни недели посетители центра познакомятся с декоративно-прикладным искусством – научатся расписывать пасхальные яйца, изготавливать деревянные подставки, а также посетят мастер-класс по живописи.

Активная подготовка к празднику начнется с 9 апреля. В этот день состоится занятие по мыловарению, где участники создадут ароматное мыло в пасхальной тематике.

Также пройдет кулинарный мастер-класс. Опытные повара раскроют секреты приготовления традиционного пасхального кулича – от замеса теста до праздничного украшения. Участники не только узнают классические рецепты, но и попробуют себя в роли кондитеров, выпекая и оформляя угощения.

Вместе с тем гости освоят плетение корзин и роспись деревянных пасхальных яиц. Для самых маленьких участников будет организована зона аквагрима.

В субботу, 11 апреля, в Едином центре поддержки пройдет семейный день. Взрослые и дети смогут принять участие в мастер-классах по росписи пряников и пасхальных салфеток. В завершении – чаепитие и тематические народные игры на свежем воздухе.

Мероприятия будут проходить с 11:00 до 18:00 по адресу Береговой проезд, дом 8, строение 2. Уточнить расписание и зарегистрироваться можно по телефону горячей линии 8 (495) 870-55-45, а также при личном посещении центра или в MAX.

Для координации всех существующих видов и мер поддержки участников спецоперации и их родственников в городе функционирует Единый центр поддержки департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

На базе центра работает спортивно-досуговый клуб для ветеранов, где можно пообщаться с товарищами, отдохнуть, поучаствовать в мероприятиях. Те, кто завершил службу или находится в отпуске, могут посещать тренажерный и спортивный залы, играть в бильярд, заниматься в мастерских, а также в кулинарной и музыкальной студиях.

Для москвичей старшего возраста тоже запланированы мероприятия в рамках Пасхальной недели, которая пройдет в центрах московского долголетия с 6 по 9 апреля. В частности, единая программа мероприятий запланирована на 8-е число в 11 флагманских центрах.

