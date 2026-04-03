Новости

Новости

03 апреля, 09:32

Происшествия

Свыше 20 человек пострадали при сходе вагонов поезда в Ульяновской области

Фото: телеграм-канал Mash

22 человека пострадали в результате схода вагонов пассажирского поезда Челябинск – Москва в Ульяновской области. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

По его словам, никто не погиб. Текслер добавил, что 2 пассажира получили переломы: у одного – перелом ноги, у другого – ключицы. У 20 человек ушибы, в том числе ушиб ноги получил ребенок.

Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов заявил, что 7 пострадавших, в том числе 2 детей, эвакуируют в медучреждения Ульяновской области. Они находятся в состоянии легкой и средней степени тяжести.

В пресс-службе РЖД РИА Новости сообщили, что всего в поезде находились 412 пассажиров. Они смогут получить страховые выплаты.

Согласно информации Южно-Уральской железной дороги, среди пассажиров было 157 жителей Челябинской области. 65 из них – дети. До станции Златоуст следовали 17 детей в возрасте от 11 до 17 лет, до станции Челябинск – 48 детей в возрасте от 6 до 17 лет.

Глава Ульяновской области Алексей Русских, в свою очередь, рассказал, что у станции Бряндино будет развернут оперативный штаб. Также власти региона поручили выделить дополнительные койки в областных больницах. На данный момент пассажиров эвакуируют, их доставят на станцию Ульяновск.

Он добавил, что на вокзале Ульяновск-Центральный также развернут пункт осмотра пассажиров, где им окажут необходимую помощь. В дальнейшем они отправятся по маршруту другими поездами.

7 вагонов пассажирского поезда № 302 сообщением Челябинск – Москва сошли с рельсов у станции Бряндино утром 3 апреля. В связи с ЧП был сформирован оперативный штаб.

Для ликвидации последствий на место выдвинулись восстановительные составы со станций Ульяновск, Бугульма, Сызрань и Рузаевка. Всего на месте аварии работают свыше 100 человек и 32 единицы техники МЧС.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации ж/д транспорта. Причины произошедшего устанавливаются.

Читайте также


Главное

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

Как могут наказать за проступки на работе?

Кража йогурта или бутерброда в офисе может обернуться уголовным сроком

Сотруднику грозит наказание за оскорбление коллеги

Читать
закрыть

Как помочь ребенку успокоиться перед экзаменами?

Родителям важно транслировать, что любой результат – это не конец жизни

Необходимо вместе продумать запасной план на случай самого плохого исхода

Читать
закрыть

Почему на Западе заговорили о крахе НАТО?

Трамп заявил, что Штатам Альянс вообще не требуется

Однако эксперты уверены: для Вашингтона НАТО не полностью потеряло ценность

Читать
закрыть

