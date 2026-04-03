Zivert и Егор Крид названы самыми стильными отечественными музыкантами, следует из опроса одного стримингового сервиса, который приводит РИА Новости.

Певица получила 51% голосов, опередив Anna Asti (48%), Клаву Коку (44%), Люсю Чеботину (41%) и Ольгу Бузову (38%).

Среди мужчин лидером стал Крид, набравший 49%. Второе место занял Тимати с 46%, третье – Niletto (43%), а четвертое и пятое – Jony (41%) и Дима Билан (38%).

Аналитики выяснили, что на стиль знаменитостей обращают внимание порядка 68% россиян. Причем именно музыканты чаще всего становятся самыми стильными селебрити (61%), далее идут актеры (52%) и блогеры (47%). Замыкают список спортсмены и предприниматели, за которых проголосовали 34 и 29% респондентов соответственно.

Среди зарубежных артистов в данной категории лидерами считаются Rihanna и Travis Scott, получившие 58 и 55% голосов. Наравне с ними в списке находятся Billie Eilish (52%) и Dua Lipa (49%), а также A$AP Rocky (52%) и The Weeknd (48%).

Как признались 63% россиян, они черпают вдохновение в образах знаменитостей при создании собственных нарядов. Причем чаще всего они ориентируются на супружескую пару Rihanna (34%) и A$AP Rocky (31%), а также на Billie Eilish (29%).

В числе отечественных звезд самыми популярными примерами для подражания упоминаются Zivert (33%), Егор Крид (31%) и Anna Asti (29%). При этом россияне больше ценят стиль зарубежных исполнителей (71%), чем отечественных (29%).

Вместе с тем опрос показал, что большинство участников (86%) регулярно или время от времени приобретают товары зарубежных брендов. За последний год число таких покупок увеличилось на 51%. Наибольший спрос наблюдается на одежду (68%), обувь (63%) и косметику (57%). Среди самых желаемых брендов первые места занимают Nike (64%), Apple (58%) и Adidas (52%).

Помимо этого, 62% респондентов заявили, что стильным человеком считается тот, кто умеет выражать свою индивидуальность через одежду. Однако 54% уверены, что под стилем подразумевается уместность наряда в зависимости от ситуации, 49% – умение создавать красивые образы.

