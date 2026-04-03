Собянин рассказал о создании рабочих мест для москвичей благодаря реновации

Программа реновации в Москве создает полноценную среду для жизни горожан и новые рабочие места. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

По словам мэра, в микрорайонах пятиэтажной застройки жителям не так удобно. Например, ближайшие от домов парикмахерские могут находиться у метро, а детские центры – в другом квартале. Из-за отсутствия социальной инфраструктуры москвичам в том числе было сложно найти работу недалеко от дома.

В новостройках по программе реновации первые этажи предусмотрены для социальной и коммерческой инфраструктуры. Градоначальник подчеркнул, что то, что раньше было характерно только для центра города, теперь становится единым стандартом. Сейчас же во всех новых кварталах открываются магазины, спортзалы, кафе, аптеки и многое другое.

Как отметил Собянин, с начала реализации программы реновации на первых этажах новых домов оборудовали свыше 1,8 тысячи нежилых помещений, общая площадь которых составила порядка 190 тысяч "квадратов". 1,1 тысячи объектов уже используется, там появилось более 15 тысяч рабочих мест.

Во многих помещениях открыты образовательные центры или детские клубы. Например, на проспекте Вернадского появился центр иностранных языков, а в проезде Шокальского – место для проведения детских праздников.

На улице Речников оборудовали бассейн для грудничков, а на Солнечной аллее – центр цифровых искусств, где ребята могут заняться дизайном или научиться работать с искусственным интеллектом.

На улице Туристской все желающие теперь могут посетить школу танцев, а на улице Летчика Бабушкина – зоосалон. На Лобненской и Радужной улицах появились студии растяжки, а в Измайловском проезде – школа скорочтения и развития интеллекта. На улице Вилиса Лациса можно приобрести букеты в цветочном магазине, а на улице Демьяна Бедного – пообедать в пиццерии.

Глава города добавил, что до 2032 года в Москве будут организованы еще порядка 8 тысяч коммерческих помещений на первых этажах новостроек. Это делается для удобства жителей новых кварталов и тех, кто живет рядом с ними.

Работа по модернизации районов города ведется повсеместно, отмечал ранее Собянин. В частности, он рассказывал о продолжающихся мероприятиях по развитию социальной и городской инфраструктуры в Гольянове.

Большое внимание, как отмечал мэр, уделяется созданию комфортной городской среды: завершена реконструкция медучреждений, продолжается обновление школ, а также ведется благоустройство дорог, скверов и дворов.

