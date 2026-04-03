03 апреля, 09:13

Общество

Глава РАН назвал 10 лет обучения в школе достаточными для выпускников

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Десятилетнего школьного образования достаточно для выпускников, заявил глава Российской академии наук (РАН) Геннадий Красников в беседе с РИА Новости.

"Но все зависит от того, какую мы задачу ставим перед выпускниками школ", – добавил Красников.

При этом школьное образование взаимосвязано со среднетехническим и высшим, а также аспирантурой. Глава РАН отметил, что все это должно быть сбалансированно, поэтому нельзя изменить одно и не учитывать другое. Необходимо внимательно посмотреть на эту проблему в целом, резюмировал Красников.

В настоящее время школьное образование в РФ предусматривает начальное общее с 1-го по 4-й класс, основное общее с 5-го по 9-й класс, а также среднее общее с 10-го по 11-й класс. В СССР до 1987 года школьники учились 10 лет и могли поступать в техникумы и училища после 8-го класса.

Ранее в Рособрнадзоре рассказывали, что благодаря корректировке стандартов обучения школьная программа станет логичнее и легче. В настоящее время в стандартах есть темы, которые никогда не преподавались в школах, а некоторые разделы изучались в вузах на втором или третьем курсе, указывали в ведомстве.

образованиеобщество

