Парки Москвы закрыли из-за непогоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Подведомственные столичному департаменту культуры парки закрыты из-за непогоды. Об этом сообщается в телеграм-канале Мосгорпарка.

Отмечается, что дальнейшее решение о работе учреждений будет приниматься согласно погодным условиям.

В столичном Дептрансе призвали водителей быть внимательными на дороге из-за непогоды. Автомобилистам посоветовали избегать резких маневров, не парковаться под деревьями и шаткими конструкциями.

"Если есть возможность, откажитесь от поездок на личном транспорте в ближайшие часы. Из-за непогоды возрастает риск попасть в ДТП", – говорится в сообщении.

Жителей и гостей Москвы призвали пользоваться городским транспортом для неотложных поездок. В департаменте подчеркнули, что он работает в штатном режиме.

Ранее в управлении МЧС по Москве предупредили о ливне, граде, грозе и шквалистом ветре во второй половине дня 11 июля. По данным синоптиков Росгидромета, порывы ветра могут достигнуть 15–20 метров в секунду. Пешеходам посоветовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями.

