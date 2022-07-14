Названа стоимость отдыха в отелях Турции

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Пакет с турпакетами". В ней телезрителям рассказывают о стоимости туров на популярных направлениях.

Турция стала самым популярным зарубежным направлением у россиян в первой половине лета, сообщают туроператоры. Правда, бюджетных путевок туда практически не найти уже до сентября.

Самая бюджетная путевка на неделю обойдется в 130 тысяч рублей, но это не пляжный отдых. Отели в Кемере начинаются от 160 тысяч рублей. За эти деньги предоставят максимум четырехзвездочный отель, но зато по системе "все включено". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.