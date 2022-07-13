Глава Ростуризма назвала Крым безопасным для туристов

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Крым на сегодняшний день безопасен для туристов. Такое мнение выразила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

"Что касается безопасности, у меня мама, папа и сестра сейчас отдыхают в Крыму. Мне кажется, это более чем красноречивый ответ на то, как я оцениваю безопасность полуострова – у меня самые близкие и дорогие люди прямо сейчас здесь отдыхают, и я к ним на несколько дней присоединюсь. Я считаю, что все безопасно", – приводит ее слова ТАСС.

Ранее путешественникам из России рассказали, где можно отдохнуть в Крыму. Так, на полуострове можно найти как разные виды отдыха, так и места. Гости курорта могут посмотреть замки и узнать об их истории, отдохнуть на пляжах и попробовать себя в экстремальных водных видах спорта.

Однако, как сообщалось ранее, в июне отели Крыма оказались заполнены лишь наполовину. Одной из причин сложившейся ситуации является закрытие аэропорта Симферополя. Ограничение полетов на полуостров серьезно осложнило логистику, из-за чего туристы стали переключаться на более доступные российские курорты.

