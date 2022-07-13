В Калининграде не получали официальных заявлений о снятии ограничений на транзит грузов

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Официальных уведомлений о снятии ограничений на перевозку грузов в Калининградскую область через территорию Литвы не было, сообщает ТАСС.
"На текущий момент никаких официальных заявлений российской или европейской стороны (в областном правительстве. – Прим. ред.) нет. Документов также опубликовано не было", – отметил руководитель пресс-службы региона Дмитрий Лысков.
Ранее сообщалось, что Европейский союз и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область.
По словам собеседника газеты "Известия", согласование финального документа между Брюсселем и Вильнюсом идет уже несколько недель.
Он добавил, что в этом документе сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ. То есть все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков. Он пояснил, что речь идет как о железнодорожном, так и об автомобильном транзите.
В июне Литва уведомила Калининград о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории РФ. Впоследствии власти страны заявили, что не собираются устанавливать зеленые коридоры для грузов в Калининградскую область.
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