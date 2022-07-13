ЕС исключит из-под санкций транзит грузов в Калининград – СМИ

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Европейский союз и Россия договорились о транзите грузов в Калининградскую область, сообщает газета "Известия" со ссылкой на высокопоставленные источники с российской стороны.

По словам собеседника газеты, согласование финального документа между Брюсселем и Вильнюсом идет уже несколько недель.

Он добавил, что в этом документе сказано, что нельзя ограничивать перемещение грузов между субъектами РФ. То есть все товары, идущие в область, будут выведены в виде исключения из санкционных списков. Он пояснил, что речь идет как о ж/д, так и об автомобильном транзите.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Литва приняла решение расширить ограничения на перевозку товаров через свою территорию в Калининград из-за введения объявленных ранее санкций ЕС в отношении России. В список подпадающих под санкции товаров внесены цемент, древесина, алкоголь и промышленные химикаты на спиртовой основе.

В июне Литва уведомила Калининград о прекращении железнодорожного транзита через свою территорию ряда товаров, поставляемых с основной территории РФ. Впоследствии власти страны заявили, что не собираются устанавливать зеленые коридоры для грузов в Калининградскую область.

В свою очередь, министр транспорта РФ Виталий Савельев заявил, что Калининград точно не окажется в транспортной блокаде. По его словам, российские дипломаты стараются разрешить сложившуюся ситуацию. Министр выразил надежду, что здравый смысл Евросоюза победит.

