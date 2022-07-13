Мальта отменит все коронавирусные ограничения для туристов с 25 июля

Фото: ТАСС/Jin Yu/Xinhua via ZUMA Wire

С 25 июля въезжающим на Мальту туристам не нужно будет предъявлять сертификат о вакцинации, справку о перенесенном коронавирусе или тестировании. Об этом сообщается на официальном туристическом портале страны VisitMalta.

В апреле Мальта смягчила принятые ограничения, объяснив это ревакцинацией большей части населения.

Для поездки на Мальту россиянам необходима шенгенская виза, однако число лиц, которые могут подать заявку на визу, ограничено. К настоящему времени это сделать могут лишь члены семей граждан Евросоюза и еврозоны, проживающих на Мальте.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость семейного отдыха в Турции на двух взрослых и одного ребенка увеличилась на 95–98% за год. По данным АТОР, в июле – августе 2021 года средний чек тура составлял 1 731 и 1 920 евро соответственно. В 2022 же году стоимость составила 3 367 и 3 800 евро соответственно. Среди причин роста цен называют дефицит авиаперевозок, возникший из-за роста цен.

