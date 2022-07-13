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Политика

12:19

Российские дипломаты в Шри-Ланке работают в штатном режиме – посольство РФ

политиказа рубежом

Фото: sri-lanka.mid.ru

Посольство России в Шри-Ланке работает в штатном режиме, безопасности дипломатов и туристов ничто не угрожает. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское посольство в Коломбо.

"Посольство России в Шри-Ланке продолжает работать в штатном режиме, персоналу посольства и находящимся на острове российским туристам ничто не угрожает", – сказал собеседник агентства.

В диппредставительстве уточнили, что дополнительных мер для обеспечения безопасности туристов не требуется.

"В курортных зонах на побережье, где отдыхают туристы, обстановка спокойная. Авиарейсы осуществляются по расписанию, трансферы из аэропорта и в аэропорт при наличии авиабилетов осуществляются беспрепятственно", – добавил собеседник агентства.

13 июля стало известно, что власти Шри-Ланки объявили чрезвычайное положение после того, как президент Готабая Раджапакса покинул страну на фоне протестов.

Шри-Ланка испытывает тяжелейший за последние более чем 70 лет экономический кризис. На этом фоне страна уже объявила дефолт по внешнему долгу, а в конце июня запретила продажу топлива частным лицам.

В мае на острове произошли столкновения между сторонниками и противниками ушедшего в отставку правительства Раджапаксы, который на тот момент занимал пост премьер-министра. А уже в начале июля Раджапакса известил премьер-министра страны Ранила Викрамасингхе о намерении покинуть президентский пост.

На фоне протестов и тяжелой экономической ситуации о готовности уйти в отставку заявил и глава ланкийского кабмина.

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