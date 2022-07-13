Власти Шри-Ланки объявили чрезвычайное положение – СМИ

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Власти Шри-Ланки объявили чрезвычайное положение после того, как президент Готабая Раджапакса покинул страну, сообщило агентство France-Presse.

"Поскольку президент находится за пределами страны, объявлено чрезвычайное положение, чтобы справиться с ситуацией в стране", – рассказал агентству пресс-секретарь премьер-министра Динук Коломбадж.

Ранее стало известно, что Раджапакса уехал из Шри-Ланки. По данным СМИ, президент покинул государство на самолете.

До этого Раджапакса подписал заявление о своей отставке. Уточняется, что документ датирован 13 июля. В этот же день спикер парламента страны Махинда Япа Абеивардена, как ожидается, объявит о данном решении главы государства.

Шри-Ланка испытывает тяжелейший за последние более чем 70 лет экономический кризис. На этом фоне страна уже объявила дефолт по внешнему долгу, а в конце июня запретила продажу топлива частным лицам.

В мае на острове произошли столкновения между сторонниками и противниками ушедшего в отставку правительства Раджапаксы, который на тот момент занимал пост премьер-министра. А уже в начале июля Раджапакса известил премьер-министра страны Ранила Викрамасингхе о намерении покинуть президентский пост.

На фоне протестов и тяжелой экономической ситуации о готовности уйти в отставку заявил и глава ланкийского кабмина.

