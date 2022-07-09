Премьер Шри-Ланки согласился уйти в отставку

15:55
Фото: AP Photo/Eranga Jayawardena
Премьер-министр Шри-Ланки Ранил Викремесингхе заявил, что готов уйти с поста и уступить место общепартийному правительству, сообщает РИА Новости.
По его словам, такое решение он принял в связи с тем, что на этой неделе должно возобновиться распределение топлива по всему острову, страну должен посетить директор Всемирной продовольственной программы, а вскоре должен быть завершен отчет МВФ о приемлемом уровне задолженности.
"Чтобы обеспечить безопасность граждан, он согласен с этой рекомендацией лидеров оппозиционных партий", – говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что в субботу, 9 июля, многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Протестующие прорвали полицейское оцепление и захватили президентскую резиденцию.
В связи с кризисной ситуацией премьер-министр страны Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий. Депутаты местного парламента призвали президента Готабайи Раджапаксы уйти в отставку.
Посольство России в Шри-Ланке призвало российских граждан избегать посещения мест массового скопления людей в связи с происходящими в стране беспорядками.
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