Посольство России в Шри-Ланке призвало граждан РФ избегать мест массового скопления людей

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Посольство России в Шри-Ланке призвало российских граждан избегать посещения мест массового скопления людей в связи с происходящими в стране беспорядками, передает РИА Новости.

"На фоне проходящих в Коломбо акций протеста угрозы для безопасности российских туристов, а также посольства России в Шри-Ланке отсутствуют. Вместе с тем призываем росграждан избегать посещения мест массового скопления людей", – заявили в диппредставительстве.

Ранее сообщалось, что в субботу, 9 июля, многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Протестующие прорвали полицейское оцепление и захватили президентскую резиденцию.

В связи с кризисной ситуацией премьер-министр страны Ранил Викремесингхе созвал экстренное заседание лидеров партий. Депутаты местного парламента призвали президента Готабайи Раджапаксы уйти в отставку.