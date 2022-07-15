Движение на Крылатской улице затруднено из-за крупного ДТП

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Столкновение шести транспортных средств произошло на Крылатской улице, движение на месте аварии затруднено, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

"На Крылатской улице произошло столкновение четырех автомобилей и двух мотоциклов. Перекрыты две полосы движения", – отметил представитель экстренных служб.

Уточняется, что проезд транспорта затруднен по Крылатской, Ярцевской улицам, а также Рублевскому шоссе в районе съезда на Крылатскую улицу.

Кроме того, сообщается об одном пострадавшем.

Ранее стало известно, что один человек погиб в ДТП на Киевском шоссе по направлению к МКАД. Еще один пострадал.

По данным Госавтоинспекции, водители двух малотоннажных автомобилей остановились в крайней правой полосе для устранения разрыва троса в процессе буксировки. В этот момент на водителя и пассажира одной из машин наехал большегруз, двигавшийся в попутном направлении.

