Суд арестовал обвиняемого в покушении на убийство в ходе конфликта на западе Москвы

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Кунцевский районный суд арестовал обвиняемого в покушении на убийство мужчины в ходе конфликта, который произошел на западе столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

"С учетом позиции Кунцевской межрайонной прокуратуры Кунцевский районный суд избрал в отношении 45-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 16 сентября 2022 года", – сообщили в суде.

Мужчине предъявлено обвинение по части 3 статьи 30, части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ.

По информации следствия, подсудимый и потерпевший вступили в конфликт на Крылатской улице Москвы 16 июля. Обвиняемый не менее четырех раз выстрелил по сопернику из травматического пистолета, а также избил его.

Пострадавший был госпитализирован и проходит лечение. Расследование уголовного дела контролирует Московская прокуратура.

17 июля в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве сообщили о конфликте со стрельбой на востоке столицы, в котором приняли участие двое мужчин. Инцидент на бытовой почве произошел на 16-й Парковой улице.