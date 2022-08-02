Пелоси прилетела в Малайзию

Фото: AP Photo/Malaysia’s Department of Information via AP

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла в Малайзию, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Спецборт, на котором она прилетела вместе со своим окружением, приземлился на базе королевских ВВС Малайзии в Субанге. Политик планирует встретиться со спикером нижней палаты парламента Азхаром Азизаном Харуном и премьером Исмаилом Сабри Яакобом.

Ранее СМИ писали, что спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси может прилететь на Тайвань во главе делегации из шести человек. Говорилось, что спецборт с Пелоси после вылета из Малайзии, вероятно, приземлится в аэропорту Тайбэя 2 августа, в промежутке между 21:00 и 22:00 по местному времени. Однако подчеркивается, что ее точный маршрут неизвестен.

Также сообщается, что в делегацию Пелоси войдут пять членов палаты представителей от Демократической партии США. Американские политики, по данным газеты, покинут остров в первой половине дня в среду, 3 августа.

Накануне тайваньское издание ETtoday сообщило, что американская делегация во главе с Пелоси прибудет на Тайвань вечером 2 августа. Отмечалось, что представители США переночуют в отеле Grand Hyatt, а на следующий день у них якобы запланирована встреча с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь и посещение республиканского парламента.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что власти КНР считают возможный визит Пелоси на Тайвань опасным и провокационным. Он добавил, что Пекин следит за этой ситуацией.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предупредил, что визит Пелоси на Тайвань приведет к "серьезным последствиям". По его словам, Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.

Чжао Лицзянь подчеркнул, что приезд Пелоси на Тайвань будет грубым вмешательством во внутренние дела КНР, нарушающим принцип "одного Китая", что создаст угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе.