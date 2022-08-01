Пелоси прибудет в Тайбэй 2 августа и встретится с властями Тайваня – СМИ

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Американская делегация во главе со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси прибудет на Тайвань вечером 2 августа. Об этом сообщает тайваньское издание ETtoday.
Отмечается, что представители Вашингтона приземлятся в аэропорту Суншань в Тайбэе примерно в 22:30 по местному времени (17:30 по московскому времени) и переночуют в отеле Grand Hyatt.
На следующий день Пелоси встретится с главой администрации Тайваня Цай Инвэнь и посетит республиканский парламент. По данным портала, в тот же день, 3 августа, Пелоси покинет остров.
О том, что Пелоси отправилась в азиатское турне, ранее сообщали американские СМИ. Также отмечалось, что в ходе турне она может посетить Тайвань.
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, реагируя на данную информацию, предупредил, что визит Пелоси на Тайвань приведет к "серьезным последствиям".
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