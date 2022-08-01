США направляют авианосцы к Тайваню в связи с возможным визитом Пелоси – СМИ

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Соединенные Штаты направляют к Тайваню авианосцы и самолеты в связи с возможным визитом спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщает японская газета Nikkei.

По данным СМИ, американские военные тем самым планируют создать буферную зону для возможного приземления самолета Пелоси.

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предупредил, что визит Пелоси на Тайвань приведет к "серьезным последствиям".

О том, что Пелоси отправилась в азиатское турне, ранее сообщали американские СМИ. Также отмечалось, что в ходе турне она может посетить Тайвань.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя данную информацию, заявила, что ситуация с азиатским турне Пелоси неадекватна и сюрреалистична.

