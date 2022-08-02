Захарова оценила возможный визит Пелоси на Тайвань

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала возможный визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.

По ее словам, Вашингтон несет миру дестабилизацию.

"Ни одного урегулированного конфликта за последние десятилетия, но множество спровоцированных", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Она подчеркнула, что КНР приостановила импорт ряда продовольственных товаров Тайваня. По данным Центрального информационного агентства острова, это ответный шаг на возможный визит Пелоси.

"Отмечается, что в черный список попали компании, занимающиеся производством чая, сухофруктов, меда, какао-бобов и овощей", – добавила официальный представитель МИД РФ.

По ее словам, под запретом также оказались около 700 рыболовецких судов.

В свою очередь, таиландский политолог и обозреватель международных событий в СМИ Таиланда Нитипхумтханат Минг-Ручиралай заявил, что существует высокая вероятность того, что визит Пелоси на Тайвань может спровоцировать военное столкновение между КНР и США.

"Предупреждения, сделанные в адрес США Китаем в последнее время в связи с сообщениями в СМИ о вероятности визита Пелоси на Тайвань, лично у меня не оставляют сомнений в серьезности намерений КНР ответить самым жестким образом на шаг, который в Пекине считают прямым нарушением суверенитета Китая", – приводит слова эксперта РИА Новости.

Он подчеркнул, что при малейшей попытке США помешать действиям китайского флота столкновение будет практически неизбежно.

Ранее СМИ писали, что спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси может прилететь на Тайвань во главе делегации из шести человек. Говорилось, что спецборт с Пелоси после вылета из Малайзии, вероятно, приземлится в аэропорту Тайбэя 2 августа, в промежутке между 21:00 и 22:00 по местному времени. Однако подчеркивается, что ее точный маршрут неизвестен.

Также сообщалось, что в делегацию Пелоси войдут пять членов палаты представителей от Демократической партии США. Американские политики, по данным газеты, покинут остров в первой половине дня в среду, 3 августа.

Постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь заявил, что власти КНР считают возможный визит Пелоси на Тайвань опасным и провокационным. Он добавил, что Пекин следит за этой ситуацией.

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь предупредил, что визит Пелоси на Тайвань приведет к "серьезным последствиям". По его словам, Китай примет решительные меры для защиты государственного суверенитета и территориальной целостности.

