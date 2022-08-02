В СБУ обвинили часть сотрудников в предательстве и переходе на сторону РФ

В Службе безопасности Украины обвинили часть сотрудников в предательстве и переходе на сторону России. По их данным, десятки людей сдавались в плен, передавая российским военным секретные документы.

Власти Запорожской области готовы предоставить Международному агентству по атомной энергии доказательства обстрелов Запорожской АЭС со стороны украинских боевиков. Ранее в руководстве МАГАТЭ заявляли о готовности посетить станцию и на месте оценить уровень угрозы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

