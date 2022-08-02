Подразделения народных республик прорвали линии обороны ВСУ в направлении Константиновки

Подразделения народных республик при поддержке российских войск прорвали линии обороны ВСУ в направлении Константиновки. Об этом в интервью RT сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, бойцы Донбасса не были так близко к Авдеевке на протяжении восьми лет. Все это время украинские войска выстраивали в населенном пункте оборонительные позиции. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

