МИД Швеции заявил о планах вызвать посла России из-за высказываний в соцсетях

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Министерство иностранных дел Швеции планирует вызвать посла России в Стокгольме Виктора Татаринцева в связи с его высказываниями в соцсетях о гибели шведского солдата, который воевал на стороне ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.

"МИД намерен вызвать представителя посольства России на этой неделе", – говорится в заявлении министерства.

25 июля посольство России в Швеции написало в своих соцсетях, что шведские журналисты в материале про гибель шведского гражданина Эдварда Патриньяни создали "позитивный и высокоморальный образ этого обыкновенного наемника".

Ранее директор департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин заявил, что иностранные боевики, возвращающиеся с Украины, представляют угрозу для своих стран. Он подчеркнул, что это вызывает беспокойство у Москвы, поэтому российский МИД поднимает этот вопрос в международных контактах. Тарабрин добавил, что министерство иностранных дел России настаивает на недопустимости подобной практики.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

