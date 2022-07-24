В Донбассе погибли четыре наемника из США, Канады и Швеции – Politico

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Двое американцев, канадец и гражданин Швеции, воевавшие на стороне Киева, погибли в Донбассе, пишет газета Politico.
Издание ссылается на "командира иностранных бойцов" по имени Руслан Мирошниченко. Он якобы заявил, что речь идет об американцах Байане Янге и Люке Люцишине, а также Эмиле Антуане Рой-Сируа из Канады и Эдварде Патриньяни из Швеции.
По информации издания, наемники погибли 18 июля в районе села Григорьевка, после того, как им было приказано "занять боевые позиции".
Накануне Госдеп подтвердил гибель двух американцев, воевавших на стороне ВСУ. Однако имена погибших представитель внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов не назвал.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
МО РФ сообщило об уничтожении в Константиновке до 250 иностранных наемников
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