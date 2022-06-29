Наемник из США пожалел, что приехал на Украину

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Наемник из Соединенных Штатов Александр Дрюке, воевавший на стороне украинских военных и попавший в плен в ДНР, заявил, что пожалел о поездке на Украину. Об этом сообщает РИА Новости.

"Если бы я лучше понимал, что здесь на самом деле происходит, я бы не приехал. Я на самом деле жалею о своем приезде", – отметил он.

Дрюке посоветовал желающим воевать на украинской стороне не повторять его ошибок и лучше изучить данные о спецоперации.

Он также сообщил, что ему обещали платить порядка 3,5 тысячи долларов каждый месяц при согласии отправиться на передовую, однако средств он не получил.

"Было устное соглашение, что я получу деньги, но я ничего не получил. Когда мы находились на подготовке, это (оплата. – Прим. ред.) было эквивалентно примерно тысяче долларов в месяц", – объяснил Дрюке.

По словам солдата, их тренировали инструкторы из-за рубежа и с украинцами он практически не общался. Дрюке встречал граждан из Соединенных Штатов, Великобритании, Канады, Франции, Германии, а также Бразилии и других государств Латинской Америки.

Ранее российская боевая авиация нанесла удар по базе подготовки иностранных наемников на Украине. В министерстве обороны уточнили, что ВКС уничтожили четыре пункта управления. Среди них, помимо базы подготовки наемников в районе Николаева, – батальоны территориальной обороны "Харьков-1" и "Харьков-2".

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

