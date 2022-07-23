Госдеп подтвердил гибель двух американцев в Донбассе

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Двое граждан США, которые, предположительно, воевали на стороне ВСУ, недавно погибли в Донбассе, заявил представитель Госдепа телеканалу ABC News.
"Мы можем подтвердить недавнюю гибель двух граждан США в Донбассе. Мы на связи с семьями и оказываем всю возможную консульскую помощь", – заявил он.
Имена погибших сотрудник внешнеполитического ведомства Соединенных Штатов не уточнил.
В июне наемник из США Александр Дрюке, воевавший на стороне украинских военных и попавший в плен в Донецкой Народной Республике, заявил, что пожалел о поездке на Украину. Он посоветовал желающим воевать на украинской стороне не повторять его ошибок и лучше изучить данные о специальной военной операции.
Он также сообщил, что ему обещали платить порядка 3,5 тысячи долларов каждый месяц при согласии отправиться на передовую, однако средств он не получил.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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