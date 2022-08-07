МО РФ показало захваченное на Украине зарубежное оружие

Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России продемонстрировало вооружение, захваченное в ходе специальной военной операции на Украине. Оружие изъяли на позициях вооруженных формирований украинского режима на Изюмском направлении, сообщается в телеграм-канале ведомства.

"Среди трофеев оружие в основном иностранного производства – ручные противотанковые гранатометы производства Великобритании, США, Польши, Швеции, в том числе ракетные комплексы Javelin и Carl Gustaf", – рассказали в Минобороны.

Кроме того, в ведомстве рассказали о брошенных станковых пулеметах и стрелковом вооружении советского производства.

Военнослужащий из ролика министерства обороны России заявил, что пулемет калибра 12,7 миллиметра обнаружил вместе с товарищем. Он был размещен на окраине опушки и был направлен на позиции российских войск.

Накануне в Минобороны РФ заявили, что Воздушно-космические силы РФ уничтожили временный пункт дислокации 46-й аэромобильной бригады ВСУ в Херсонской области. В результате атаки были ликвидированы свыше 400 националистов.