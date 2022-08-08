Генпрокурор РФ рассказал о причастности боевиков "Азова" к убийствам детей

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Участники запрещенной в России террористической и экстремистской организации "Азов" используют запрещенные средства и методы ведения войны, рассказал генеральный прокурор РФ Игорь Краснов.

По его словам, бойцы украинского нацбатальона идут на пытки мирных граждан и убийства детей. Он отметил, что российское надзорное ведомство собрало доказательства совершения данных преступлений, в том числе факты участия в военных действиях обученных наемников.

Краснов подчеркнул, что прокуроры однозначно пришли к выводам, что деятельность "Азова" основана на фашистской идеологии и поддерживает запрещенные в России экстремистские организации.

"Преступления, совершенные боевиками "Азова", могут сравниться по своей жестокости лишь с действиями немецко-фашистских захватчиков и их пособников в годы Второй мировой войны", – сказал Краснов в интервью изданию "Коммерсант".

4 августа запрещенную в России украинскую террористическую организацию "Азов" внесли в перечень террористов и экстремистов. Ранее Верховный суд РФ по иску Генпрокуратуры признал данную организацию террористической и запретил ее на территории страны.