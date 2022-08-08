Посольство РФ призвало американских журналистов прекратить русофобские измышления по ЗАЭС

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Посольство РФ в Вашингтоне прокомментировало сообщения американских СМИ, обвинивших Россию в ударах по Запорожской АЭС. В дипведомстве подчеркнули, что средства массовой информации США развернули огульную кампанию по дезинформации.

"Призываем <...> американских журналистов прекратить горланить русофобские измышления", – говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале диппредставительства.

В посольстве напомнили, что удары по ЗАЭС наносят ВСУ, что создает реальную угрозу ядерной безопасности Европы. Дипломаты также призвали ООН и МАГАТЭ осудить преступные действия Киева и принять безотлагательные меры по недопущению провокаций на подобных объектах.

5 августа одно из подразделений 45-й артиллерийской бригады ВСУ выпустило 20 снарядов по территории запорожской АЭС и Энергодару. В результате на водородной станции ЗАЭС произошло факельное возгорание. Также были повреждены две линии высоковольтной электропередачи. Более 10 тысяч жителей Запорожской области остались без электричества и водоснабжения.

7 августа власти Энергодара сообщили, что ВСУ нанесли удар по Запорожской АЭС с применением кассетного снаряда РСЗО "Ураган". Поражающими осколочными элементами были повреждены административные постройки и прилегающая территория хранилища. В зону поражения попал район хранилища отработанного ядерного топлива.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

