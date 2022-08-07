Прокуратура направила материалы проверки по инциденту в Люблине в СК

21:17
Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"
Прокуратура направила материалы проверки по факту произошедшего с рабочими в канализационном коллекторе в Люблине в следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Отмечается, что ведомство усмотрело в действиях неустановленных лиц коммерческой организации признаки преступления по статье 143 Уголовного кодекса ("Нарушение требований охраны труда").
"Результаты рассмотрения постановления прокурора контролируются, прокурорская проверка продолжается", – говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, погибшему, тело которого обнаружили ранее, 23 года. При этом еще троих рабочих госпитализировали.
Ранее сообщалось, что рабочие проводили работы по очистке канализационного коллектора на улице Краснодарской. По данным комплекса городского хозяйства Москвы, резкое повышение уровня воды в канализационным коллекторе произошло из-за выпавших сверхинтенсивных осадков.
Пятеро сотрудников частной организации ООО "АкваТрейд" после инцидента поднялись на поверхность самостоятельно, а еще пятерых достали спасатели. При этом продолжались поиски троих пропавших рабочих.
Прокуратура проконтролирует установление обстоятельств инцидента с рабочими в Люблине
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