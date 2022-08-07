Названа причина происшествия с рабочими в коллекторе в Люблине

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Резкое повышение уровня воды в канализационным коллекторе, где проходили работы по очистке, произошло из-за выпавших сверхинтенсивных осадков. Об этом сообщает пресс-служба городского хозяйства Москвы.

По данным ведомства, работы по договору проводили сотрудники частной организации ООО "АкваТрейд". В результате повышения уровня воды в коллекторе пять человек поднялись на поверхность самостоятельно. При этом еще пятерых достали спасатели.

Поиски троих рабочих продолжаются.

Ранее прокуратура Москвы сообщила, что рабочие осуществляли очистные работы в коллекторе на улице Краснодарской. При этом ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что из пяти поднявшихся на поверхность людей трое пострадали.

