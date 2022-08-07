Троих рабочих ищут после ЧП в коллекторе на юго-востоке Москвы

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Спасатели ищут троих рабочих в коллекторе на юго-востоке Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление столичной прокуратуры.

"По предварительной информации, 12 рабочих осуществляли очистные работы в канализационном коллекторе на улице Краснодарской. В результате подъема уровня воды трое не смогли выбраться на поверхность", – заявили в ведомстве.

По информации прокуратуры, пятеро рабочих были спасены. Из них трое пострадали, как заявил источник информагентства из экстренных служб Москвы.

Ситуация находится на контроле Люблинской межрайонной прокуратуры.

В начале июля Следственный комитет организовал проверку по факту смерти ребенка в результате падения в канализационный люк в Одинцове. Малыш скончался в результате асфиксии из-за утопления.