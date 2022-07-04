Двухлетний ребенок погиб после падения в канализационный люк в Одинцове

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Следственный комитет организовал проверку по факту смерти ребенка в результате падения в канализационный люк в Одинцове. Об этом сообщается на сайте подмосковного главка СК.

"2 июля в правоохранительные органы поступили сведения о гибели двухлетнего мальчика в результате падения в люк. По данному факту незамедлительно следственным отделом по Одинцову ГСУ СК России по Московской области организована проверка, и на место происшествия выехал следователь", – говорится в сообщении.

Отмечается, что мальчик гулял вместе со своей семьей рядом с домом, где проживал. В момент, когда родители потеряли ребенка из вида, тот подошел к незакрепленному канализационному люку, наступил на него и провалился в колодец. Мальчик был госпитализирован, однако скончался в реанимации. По предварительным данным медиков, причиной смерти стала асфиксия в результате утопления.

"Следователями произведен осмотр места происшествия, опросы, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – указано в материале.

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