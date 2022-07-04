Двухлетний ребенок погиб после падения в канализационный люк в Одинцове

16:47
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Следственный комитет организовал проверку по факту смерти ребенка в результате падения в канализационный люк в Одинцове. Об этом сообщается на сайте подмосковного главка СК.
"2 июля в правоохранительные органы поступили сведения о гибели двухлетнего мальчика в результате падения в люк. По данному факту незамедлительно следственным отделом по Одинцову ГСУ СК России по Московской области организована проверка, и на место происшествия выехал следователь", – говорится в сообщении.
Отмечается, что мальчик гулял вместе со своей семьей рядом с домом, где проживал. В момент, когда родители потеряли ребенка из вида, тот подошел к незакрепленному канализационному люку, наступил на него и провалился в колодец. Мальчик был госпитализирован, однако скончался в реанимации. По предварительным данным медиков, причиной смерти стала асфиксия в результате утопления.
"Следователями произведен осмотр места происшествия, опросы, назначена судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – указано в материале.
Ранее сообщалось, что трехлетняя девочка выпала из окна квартиры на юго-востоке Москвы. Оставшись на непродолжительное время без присмотра матери, ребенок выпал из окна 12-го этажа. Девочка 2019 года рождения скончалась на месте.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: