В Северном Бутово спасли трех маленьких утят, упавших в коллектор. Семейство пернатых переходило дорогу, но на пути оказалась решетка водостока. Мать-утка и шестеро птенцов смогли преодолеть препятствие, а трое малышей провалились.

Жалобный писк из-под земли услышали прохожие – они и вызвали спасателей. Специалисты спустились в коллектор и достали птенцов. Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.