СК организовал проверку по факту инцидента с рабочими в Люблине

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Следователи организовали проверку по факту инцидента с рабочими в Люблине. Об этом сообщает пресс-служба столичного следственного управления Следственного комитета России.

По предварительным данным, рабочие очищали канализационный коллектор на улице Краснодарской 7 августа. В результате подъема воды трое из них не смогли выбрать из люка на поверхность.

"В настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы. Следователи проводят необходимые проверочные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего", – говорится в сообщении.

Ранее в прокуратуре Москвы сообщили, что к поиску рабочих приступили спасатели. Отмечалось, что в работах участвовали 12 специалистов. По информации прокуратуры, пятеро рабочих были спасены. Из них трое пострадали, как заявил источник СМИ в экстренных службах.

