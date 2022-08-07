Обнаружено тело одного из пропавших в коллекторе в Люблине рабочих

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Тело одного из рабочих, пропавших во время инцидента на канализационном коллекторе в Люблине, обнаружили на улице Марьинский Парк. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Ведомство отметило, что поиски рабочих продолжаются.

"Прокуратура Москвы проводит проверку исполнения требований федерального законодательства, в том числе об охране труда и технике безопасности", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что рабочие проводили работы по очистке канализационного коллектора на улице Краснодарской. По данным комплекса городского хозяйства Москвы, резкое повышение уровня воды в канализационным коллекторе произошло из-за выпавших сверхинтенсивных осадков.

Пятеро сотрудников частной организации ООО "АкваТрейд" после инцидента поднялись на поверхность самостоятельно, а еще пятерых достали спасатели. При этом продолжались поиски троих пропавших рабочих.

