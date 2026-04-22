Politico: Белый дом составил рейтинг стран НАТО по уровню их вклада в Альянс

Белый дом подготовил рейтинг стран – членов НАТО по уровню их вклада в Альянс. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, передает RT.

Как говорится в материале, таким образом, США разделили страны на "хорошие" и "плохие". При составлении списка рассматривалась позиция государств по поводу американской политики, в том числе по отношению к Ирану.

По информации источников, документ был создан перед визитом генсека НАТО Марка Рютте в Вашингтон. Страны Альянса разместили в разные категории в зависимости от их участия и денежного вклада.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что попрощался с НАТО после реакции стран альянса на намерение Вашингтона контролировать Гренландию. Помимо этого, он назвал несмываемым пятном на репутации Североатлантического альянса его реакцию на просьбу США о помощи в ситуации с Ираном.

Президент США добавил, что начал рассматривать возможный выход страны из состава Альянса. Он назвал НАТО "бумажным тигром", подчеркнув, что Владимир Путин не боится его.