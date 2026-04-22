Движение транспорта ограничат на ряде улиц Москвы из-за полумарафона

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 апреля, 15:23

Политика
Главная / Новости /

Politico: Белый дом составил рейтинг стран НАТО по уровню их вклада в Альянс

Белый дом составил рейтинг стран НАТО по уровню их вклада в Альянс

Фото: 123RF.com/jackf

Белый дом подготовил рейтинг стран – членов НАТО по уровню их вклада в Альянс. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники, передает RT.

Как говорится в материале, таким образом, США разделили страны на "хорошие" и "плохие". При составлении списка рассматривалась позиция государств по поводу американской политики, в том числе по отношению к Ирану.

По информации источников, документ был создан перед визитом генсека НАТО Марка Рютте в Вашингтон. Страны Альянса разместили в разные категории в зависимости от их участия и денежного вклада.

Ранее американский лидер Дональд Трамп заявлял, что попрощался с НАТО после реакции стран альянса на намерение Вашингтона контролировать Гренландию. Помимо этого, он назвал несмываемым пятном на репутации Североатлантического альянса его реакцию на просьбу США о помощи в ситуации с Ираном.

Президент США добавил, что начал рассматривать возможный выход страны из состава Альянса. Он назвал НАТО "бумажным тигром", подчеркнув, что Владимир Путин не боится его.

политиказа рубежом

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика