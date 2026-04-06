ABC News: Трамп заявил, что Путин не боится НАТО

Фото: whitehouse.gov

Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Путин не боится НАТО, сообщает телеканал "360" со ссылкой на журналистку ABC News Рэйчел Скотт.

Она обратила внимание, что Трамп пренебрежительно отозвался об Альянсе и отметил, что его призывы к НАТО помочь США в Иране были исключительно проверкой. По его словам, он делал это "в качестве эксперимента" и на самом деле ему это было не нужно.

"Они бумажный тигр. У них нет кораблей. У них ничего нет, и Путин их совершенно не боится", – подчеркнул глава Белого дома.

Ранее Трамп заявлял, что всерьез рассматривает выход страны из НАТО, так как Альянс отказался помочь в операции против Ирана. Он также говорил, что Путин об этом знает.

Такие заявления были сделаны на фоне обострения конфликта на Ближнем Востоке, которое произошло 28 февраля – Израиль и США нанесли удары по Ирану. В ответ на это республика атаковала еврейское государство и американские военные базы в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

