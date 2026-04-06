Иран подготовил ответ на предложения посредников по прекращению огня с США

Тегеран готов дать ответ на предложения посредников в вопросе прекращения огня с США. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи.

Ранее в СМИ появилась информация, что Пакистан передал двухэтапный план деэскалации между Соединенными Штатами и Ираном, который может вступить в силу уже в понедельник, 6 апреля.

"Мы подготовили наш ответ", – сказал Багаи, чьи слова приводит агентство IRNA.

Вместе с тем он заявил, что Иран не станет колебаться при отстаивании своих законных интересов и его способность оперативно формулировать позицию по предложениям не следует интерпретировать как признак нерешительности или готовности отступить.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился в конце февраля, когда Израиль и США нанесли удары по Ирану. В ответ на это Тегеран атаковал еврейское государство и американские военные базы в регионе.

В марте Штаты передали Ирану план урегулирования конфликта из 15 пунктов. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что военная операция против Исламской Республики подходит к завершению.

Багаи позже сообщил, что Тегеран получил через посредников предложения по урегулированию конфликта, однако они содержат "чрезмерно жесткие и нелогичные" требования.

