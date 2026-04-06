В Кремле заявили об отсутствии данных о поездке Уиткоффа и Кушнера на Украину после Пасхи

Кремль не располагает информацией о якобы запланированной поездке спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера на Украину после Пасхи. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы слышали заявление представителей киевского режима о том, что, дескать, такой вопрос может стоять на повестке дня, имеется в виду приезд Уиткоффа и Кушнера", – сказал Песков.

Он также уточнил, что на данный момент переговорный процесс по украинскому конфликту поставлен на паузу, так как Соединенные Штаты заняты решением иных вопросов. В связи с этим организовать трехстороннюю встречу сложно.

О том, что трехсторонние переговоры поставлены на паузу, говорил ранее помощник президента России Юрий Ушаков. При этом он добавил, что Москва контактирует с Вашингтоном по поводу украинской проблематики. Россия, по заявлению МИД, готова к продолжению диалога, однако ключевое значение имеет не регулярность встреч, а "содержательное наполнение повестки".