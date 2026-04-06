06 апреля, 12:52

Средняя зарплата в перестраховании в России превысила 500 тысяч рублей

Фото: depositphotos/igor_d​

Перестрахование стало единственной отраслью экономики в России, где средние зарплаты в январе превышали 500 тысяч рублей, сообщает РИА Новости, ссылаясь на статистические данные.

В начале года средние доходы в этом направлении составили 559 тысяч рублей. Причем годом ранее значения не превышали 329,7 тысячи.

В остальных же секторах экономики средние зарплаты оказались ниже 300 тысяч рублей. Однако исключениями стали структуры, не относящиеся к конкретной отрасли.

В частности, специалисты холдингов в январе в среднем получали 422 тысячи рублей, управляющие фондами – 345,2 тысячи, а доход работников головных офисов установился на отметке в 315,3 тысячи.

Среднемесячная зарплата в организациях рассчитывается до вычета налогов и включает премии. В расчет берутся доходы всех сотрудников, в том числе со сверхвысокими заработными платами.

Ранее стало известно, что в январе 2026 года самые высокие темпы роста среднемесячной начисленной зарплаты были зафиксированы в Москве, Республике Алтай и Бурятии. В столице показатель увеличился почти на 22%, на Алтае – на 21,5%, в Бурятии – на 21%.

Существенный прирост трудовых доходов также отмечен в Московской и Магаданской областях – на 17,5 и 16,9% соответственно, в Татарстане (плюс 16,8%), а также в Саратовской и Новгородской областях (рост на 16,6 и 16,5%). В целом по России средние зарплаты в январе выросли на 15,1%.

Четыре сферы со средней зарплатой более 200 тысяч рублей насчитали в России

