Обвинение запросило 3 года колонии-поселения выжившему в Охотском море Пичугину

Обвинение запросило 3 года колонии-поселения выжившему в Охотском море Михаилу Пичугину, сообщает из суда РИА Новости.

Помимо этого, прокурор попросила взыскать с Пичугина штраф в размере 50 тысяч рублей.

Одновременно с этим адвокат Андрей Аштуев призвал суд оправдать подопечного по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". При этом он согласился с квалификацией статьи "Использование заведомо ложного документа".

"Поскольку считаем, что в действиях Михаила усматривается невиновность в причинении вреда, то есть он не должен был и не мог предвидеть наступление смерти своих близких родственников", – заключил адвокат.

В начале августа 2024 года братья Пичугины вместе с 15-летним сыном одного из них отправились в плавание на катамаране "Байкат". Они стартовали от мыса Перовского в Хабаровском крае и планировали добраться до города Охи в Сахалинской области, пройдя через Сахалинский залив.

Спустя время связь с судном пропала. В середине октября того же года лодку нашли в Охотском море недалеко от села Усть-Хайрюзово в Камчатском крае. Погибли родной брат Пичугина Сергей и его племянник Илья.

Выживший рассказал, что они умерли от истощения. Сам он потерял около 50 килограммов веса.

