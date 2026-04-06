Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
06 апреля, 12:44

Происшествия

Обвинение запросило 3 года колонии-поселения выжившему в Охотском море Пичугину

Фото: телеграм-канал Baza

Обвинение запросило 3 года колонии-поселения выжившему в Охотском море Михаилу Пичугину, сообщает из суда РИА Новости.

Помимо этого, прокурор попросила взыскать с Пичугина штраф в размере 50 тысяч рублей.

Одновременно с этим адвокат Андрей Аштуев призвал суд оправдать подопечного по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц". При этом он согласился с квалификацией статьи "Использование заведомо ложного документа".

"Поскольку считаем, что в действиях Михаила усматривается невиновность в причинении вреда, то есть он не должен был и не мог предвидеть наступление смерти своих близких родственников", – заключил адвокат.

В начале августа 2024 года братья Пичугины вместе с 15-летним сыном одного из них отправились в плавание на катамаране "Байкат". Они стартовали от мыса Перовского в Хабаровском крае и планировали добраться до города Охи в Сахалинской области, пройдя через Сахалинский залив.

Спустя время связь с судном пропала. В середине октября того же года лодку нашли в Охотском море недалеко от села Усть-Хайрюзово в Камчатском крае. Погибли родной брат Пичугина Сергей и его племянник Илья.

Выживший рассказал, что они умерли от истощения. Сам он потерял около 50 килограммов веса.

судыпроисшествиярегионы

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика