Около 200 тысяч электросчетчиков заменят в столичных домах до конца 2026 года

До конца 2026 года в Москве бесплатно заменят около 200 тысяч электросчетчиков. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

"Работы проводятся бесплатно, так как с 1 июля 2020 года ответственность за организацию учета электроэнергии в многоквартирных домах перешла к Мосэнергосбыту", – отметил он.

По словам заммэра, специалисты демонтируют старые счетчики, вышедшие из строя или же имеющие истекший срок межповерочного периода. Новые счетчики прослужат жильцам не менее 30 лет. Также к ним устанавливают дополнительное оборудование, которое в будущем подключат к интеллектуальной системе учета электроэнергии.

Бирюков пояснил, что о замене электросчетчиков сообщают заранее. Объявления с датами работ появляются на стендах в подъездах и около домов. Узнать график также можно на сайте Мосэнергосбыта в разделе "График бесплатной замены ПУ", в личном кабинете или через мобильное приложение.

Ранее сообщалось, что в России с 1,5 до 3 увеличился повышающий коэффициент при оплате тарифа за холодную воду без счетчика. По словам зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергея Колунова, такое решение было принято для борьбы с мошенническими схемами.

