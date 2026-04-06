Рейд "Пешеходный переход" пройдет в столице 7 апреля

Инспекторы ГАИ проведут в Москве профилактический рейд "Пешеходный переход" во вторник, 7 апреля. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Уточняется, что в этот день они будут особо тщательно следить за соблюдением правил дорожного движения и пешеходами, и водителями.

Помимо этого, инспекторы побеседуют с детьми и взрослыми и напомнят им о том, как правильно переходить дорогу. Сотрудники ведомства расскажут им о нормах поведения в жилой зоне и во дворах.

Ранее стало известно, что с начала года число нарушений ПДД водителями грузовиков сократилось в столице на 47% благодаря камерам Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Системы видеофиксации в том числе способствуют уменьшению нагрузки на дороги и повышению порядка в области обращения с отходами.

Всего в 2025 году камеры ЦОДД распознали свыше 41 миллиона нарушений ПДД, что на 6% меньше, чем в 2024-м. Каждое восьмое ДТП с пострадавшими происходит из-за нарушений скоростного режима. При этом в местах установки камер число аварий снижается до 30%.

