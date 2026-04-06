Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
06 апреля, 12:32

Транспорт

Рейд "Пешеходный переход" пройдет в столице 7 апреля

Фото: Москва 24/Никита Симонов​

Инспекторы ГАИ проведут в Москве профилактический рейд "Пешеходный переход" во вторник, 7 апреля. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Уточняется, что в этот день они будут особо тщательно следить за соблюдением правил дорожного движения и пешеходами, и водителями.

Помимо этого, инспекторы побеседуют с детьми и взрослыми и напомнят им о том, как правильно переходить дорогу. Сотрудники ведомства расскажут им о нормах поведения в жилой зоне и во дворах.

Ранее стало известно, что с начала года число нарушений ПДД водителями грузовиков сократилось в столице на 47% благодаря камерам Центра организации дорожного движения (ЦОДД). Системы видеофиксации в том числе способствуют уменьшению нагрузки на дороги и повышению порядка в области обращения с отходами.

Всего в 2025 году камеры ЦОДД распознали свыше 41 миллиона нарушений ПДД, что на 6% меньше, чем в 2024-м. Каждое восьмое ДТП с пострадавшими происходит из-за нарушений скоростного режима. При этом в местах установки камер число аварий снижается до 30%.

Столичные инспекторы провели рейд против велокурьеров

Читайте также


транспорт

Главное

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика