20 декабря, 18:26

Транспорт

В Москве сократилось количество ДТП с выездом на встречную полосу

Фото: ТАСС/Олег Елков

В Москве с января по ноябрь количество ДТП, связанных с выездом автомобилей на встречную полосу движения, сократилось на 4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил столичный Дептранс со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

В ЦОДД отметили, что число погибших в таких ДТП снизилось на 58%. За 2025 год дорожные камеры зафиксировали в Москве на 22% меньше нарушений правил дорожной разметки. Общее количество подобных нарушений составило 5,1 миллиона.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что системы фото- и видеофиксации способствуют не только сокращению числа аварий, но и сохранению жизней.

"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина мы постоянно улучшаем системы фотовидеофиксации. Сегодня камеры в городе распознают 66 видов нарушений", – подчеркнул Ликсутов.

Ранее сообщалось, что за последние 15 лет количество ДТП в Москве уменьшилось на 30%, а число погибших и раненых – на 66 и 33% соответственно. По словам Ликсутова, с января по сентябрь 2010 года в столице было зарегистрировано 8,7 тысячи аварий, а в аналогичном периоде 2025-го – только 6,1 тысячи.

