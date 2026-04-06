06 апреля, 13:11

Мэр Москвы

Сергей Собянин: новое здание школы № 1360 открыто в районе Богородское

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Новое здание школы № 1360 в районе Богородское открыло свои двери для учащихся 7–11-х классов. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, в здании будет комфортно и безопасно находиться в том числе и маломобильным ученикам.

Теперь там появились лабораторно-исследовательские комплексы и IT-полигон для проведения занятий. На полигоне ребятам будут рассказывать о робототехнике и беспилотниках. В инженерном лабораторно-исследовательском комплексе они смогут изучить аддитивные технологии, а также поработать с 3D-принтером и сканером.

А курсы по оказанию первой медицинской помощи школьники будут посещать в кластере биологии, медицины и ОБЖ. Для занятий физкультурой в школе оборудован современный спортзал, добавил градоначальник. Специалисты сделали занавес с электроприводом, который делит пространство, благодаря чему одновременно там смогут заниматься сразу несколько классов.

Появились и новые возможности для дополнительного образования. Ученикам предлагается посещать спортивные, технические и естественно-научные секции, а также изучать китайский и корейский языки.

Ранее в районе Богородское возвели школу на 600 мест. В ней сделали универсальные и специализированные кабинеты, IT-полигон, лабораторно-исследовательские комплексы, медиатеку, медблок и спортзал.

Помимо этого, в здании предусмотрено разделение потоков, чтобы младшеклассники и ученики средних и старших классов имели разные входы и блоки.

