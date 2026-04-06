Тело мужчины нашли в чемодане у водоема на северо-востоке Москвы

Фото: sledcom.ru

Тело мужчины с признаками насильственной смерти обнаружили в чемодане у водоема в районе Алтуфьевского шоссе на северо-востоке Москвы. Об этом сообщили в столичном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, его обнаружили 4 апреля. На теле зафиксированы множественные колото-резаные ранения.

Как уточняет источник РЕН ТВ, на чемодан с телом наткнулась бездомная женщина во время прогулки в парковой зоне. По предварительной оценке, смерть наступила за несколько дней до обнаружения.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. Следователи провели осмотр места происшествия, назначены судебно-медицинская и дактилоскопическая экспертизы. В настоящее время устанавливаются обстоятельства преступления и ведется поиск причастных лиц.

Ранее в одной из арендованных квартир подмосковного Ногинска было найдено тело 12-летнего мальчика с ножевым ранением груди. Рядом в бессознательном состоянии находилась его мать – ее госпитализировали. Она находилась в реанимации.