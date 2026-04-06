06 апреля, 12:49

Пасхальный куст расцвел в "Аптекарском огороде" в Москве

Фото: MAX/"Аптекарский огород МГУ"

Форзиция, называемая в Европе пасхальным кустом, расцвела в Ботаническом саду МГУ "Аптекарский огород". Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Относится это растение к семейству маслиновых (Oleaceae). Всего в природе есть 11 видов форзиции, которые можно встретить на юго-востоке Европы и в Восточной Азии.

Узнать пасхальный куст можно по желтым цветам, которые появляются на ветвях сразу после таяния снега. Листья распускаются уже после цветения.

Уточняется, что в Москве форзиция цветет на протяжении 2–3 недель или месяца, если на улице тепло. В пресс-службе добавили, что пасхальный куст привлекает посетителей сада своей яркостью. Однако в апреле все больше ждут начала цветения сакуры и магнолии.

Ранее в "Аптекарском огороде" расцвела сон-трава, или пасхальный цветок, или прострел раскрытый. 33 вида этого растения в дикой природе встречаются в Европе, Азии и Северной Америке. Гости сада могут найти его на Альпийском бельведере на выставочном поле.

