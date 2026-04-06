Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
06 апреля, 13:02

Происшествия

Водитель в Москве протащил сотрудника ГАИ по асфальту, пытаясь скрыться

Фото: МАХ/"Ирина Волк"

В Москве водитель протащил по асфальту сотрудника Госавтоинспекции, пытаясь скрыться. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в МАХ.

Остановленный на дороге мужчина отказался предоставлять документы и попытался скрыться. Правоохранитель схватил его за плечо через открытое окно, однако тот набрал скорость и протащил инспектора по асфальту.

После инцидента сотрудники полиции установили личность и маршрут следования подозреваемого. Выяснилось, что мужчина бросил машину на автозаправке на МКАД, а затем сел в такси до поселка Мирного в Люберецком районе. Оттуда он скрылся в неизвестном направлении, предварительно сняв регистрационные знаки.

Подозреваемого задержали на автомагистрали М-1 "Беларусь". Он отказался от медосвидетельствования. При этом ранее мужчину уже лишали прав за вождение в нетрезвом виде.

Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и частью 2 статьи 264.1 УК РФ ("Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость"). Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Ранее водитель сбил 8-летнего школьника во дворе жилого дома в Москве. Ребенок был госпитализирован, его состояние не уточнялось. По факту произошедшего проводилась процессуальная проверка.

Читайте также


происшествиягород

Главное

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

Почему среди москвичей резко вырос спрос на рации?

Москвичи заинтересовались рациями на фоне нестабильной работы интернета

Эксперты уверены: для молодежи это скорее игрушка

Читать
закрыть

Запретят ли СИМ в России передвигаться по тротуарам?

Логичного решения по вопросу, где должны ездить курьеры, до сих пор нет

Эксперты уверены: технически реализовать запрет будет непросто

Читать
закрыть

Стоит ли заниматься йогой в компании животных?

Такая йога успокаивает нервную систему и возвращает в состояние покоя

Однако эксперты уверены: животные будут лишь отвлекать от процесса

Читать
закрыть

Возможно ли ввести "белые списки" для сомнительных лиц?

Эксперты уверены: большая часть из почти 150 миллионов человек законопослушна

Воплотить такое предложение будет сложно, поскольку чиновники всегда перестраховываются

Читать
закрыть

Что известно о сходе с рельсов поезда Москва – Челябинск?

Десятки человек пострадали, погибших в катастрофе нет

Предварительная причина – ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика