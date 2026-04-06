Водитель в Москве протащил сотрудника ГАИ по асфальту, пытаясь скрыться

В Москве водитель протащил по асфальту сотрудника Госавтоинспекции, пытаясь скрыться. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в МАХ.

Остановленный на дороге мужчина отказался предоставлять документы и попытался скрыться. Правоохранитель схватил его за плечо через открытое окно, однако тот набрал скорость и протащил инспектора по асфальту.

После инцидента сотрудники полиции установили личность и маршрут следования подозреваемого. Выяснилось, что мужчина бросил машину на автозаправке на МКАД, а затем сел в такси до поселка Мирного в Люберецком районе. Оттуда он скрылся в неизвестном направлении, предварительно сняв регистрационные знаки.

Подозреваемого задержали на автомагистрали М-1 "Беларусь". Он отказался от медосвидетельствования. При этом ранее мужчину уже лишали прав за вождение в нетрезвом виде.

Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 ("Применение насилия в отношении представителя власти") и частью 2 статьи 264.1 УК РФ ("Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость"). Автомобиль помещен на специализированную стоянку.

Ранее водитель сбил 8-летнего школьника во дворе жилого дома в Москве. Ребенок был госпитализирован, его состояние не уточнялось. По факту произошедшего проводилась процессуальная проверка.